«Раз в три месяца буду обновлять»: бизнесмен Олег Лакницкий основал в Магнитогорске автомобильный музей

Свою коллекцию Олег Лакницкий показал мэру Магнитогорска Сергею Бердникову. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска

В Магнитогорске появился собственный автомобильный музей — основой его экспозиции стала частная коллекция. На всеобщее обозрение уникальные автомобили выставил предприниматель Олег Лакницкий, гендиректор компании «Трест "Магнитострой"». На выставке представлен как «советский люкс» — «Чайки», «Победы», «Волги», — так и премиальные иномарки: есть даже Rolls-Royce 1950-х гг.

Как признался девелопер, старинные автомобили — его давнее хобби: уже 15 лет он собирает свою коллекцию, находит будущие экспонаты на сайтах объявлений. Когда коллекция разрослась до 60 машин, предприниматель решил создать из них постоянную выставку.

— Было у меня желание построить большой музей ретроавтомобилей в Челябинске. К моему сожалению, не получилось, не нашел понимания. Зато построил в Магнитогорске. Там только часть коллекции — 12 машин в двух залах стоят, я раз в три месяца буду менять экспозицию. Надеюсь, что когда-нибудь и здесь, в Челябинске, появится всё-таки подобный музей, — рассказал в интервью Chel.DK.ru Олег Лакницкий.

Автомобили в коллекции предпринимателя — не просто музейные экспонаты. Все они на ходу, примерно раз в год Олег Лакницкий старается ездить на каждом их них сам, а иногда дает их в пользование друзьям по особенным случаям: например, на свадьбу.

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