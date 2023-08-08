В историческом центре Челябинска запретят строить многоэтажки

Новые правила землепользования и застройки будут опираться на генеральный план Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске запретят строить многоэтажки в зоне, которая относится к историческому центру. Там будут действовать ограничения на возведение зданий выше шести этажей, а на прилегающих территориях – выше восьми этажей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) рассказала врио главного архитектора города Ольга Никитина.

— Собственно понятие «исторический центр» появилось в принятом в 2021 году генплане. И новые правила землепользования и застройки уточняют, что в историческом центре есть ядро, где введено ограничение до шести этажей, и есть примыкающие территории, где можно строить не выше восьми этажей. В нынешнем генплане есть рекомендация по ограничению строительства пятью этажами в историческом центре. Но при этом есть отсылка, что параметры определяются правилами землепользования — поэтому в новую редакцию и внесены изменения со всеми обоснованиями, — объяснила Ольга Никитина.

Новые правила землепользования и застройки будут опираться на генеральный план, который был утвержден в 2021 году. Эти нововведения собираются обсудить на публичных слушаниях 10 августа.

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