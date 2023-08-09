Все сверкает и плывет: в Челябинске затопило улицы после ливней и грозы

Машинам пришлось превратиться в катера. Фото: Челябинск official | Подслушано ЧТЗ/vk.com

В Челябинске весь день 8 августа шел дождь, а ночью к ливню добавилась гроза. На улицах образовались огромные лужи.

— Все сверкало, как на дискотеке, — поделилась впечатлениями жительница Челябинска Александра. — А с утра пришлось гадать, как выйти (или выплыть) из дома, потому что глубокая лужа разлилась прямо перед подъездом.

В некоторых местах лужи приходится обходить по грязи Фото: Дарья МАРКОВА

Вспышки молний освещали пейзаж не хуже мощных прожекторов. Фото: Челябинск official | Подслушано ЧТЗ/vk.com

Натиска стихии еще до начала ночного ливня не выдержала крыша ТРК «Горки». Очевидцы сообщили, что из-за потопа администрация комплекса закрыла второй этаж.

Фото: Пусть Котова знает!/vk.com

По прогнозам метеорологов, днем 9 августа дожди в Челябинске не закончатся. При этом будет жарко — до +27 градусов.

В ТРК пришлось устроить внеплановую уборку. Фото: Челябинск с огоньком!/t.me

А вот в четверг 10 августа осадков уже не ожидают, только переменную облачность. Дневная температура воздуха снизится до более комфортных +23, +25.

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Как уточнили в администрации Челябинска, минувшей ночью выпало 19 мм осадков — это около 1/4 месячной нормы. От горожан поступили десятки обращений о подтоплении, преимущественно из частного сектора.

— В общей сложности из мест подтоплений откачено 1300 кубометров воды, — рассказали в в мэрии.

При сильных подтоплениях челябинцев просят обращаться в диспетчерскую службу: 727-46-26 или 112.

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