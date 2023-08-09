Вылетел на встречную полосу: два человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области утром 9 августа случилось смертельное ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись на 1726-м километре трассы М-5, в окрестностях Златоуста.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На место аварии приехали две машины скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели. Движение на трассе в сторону Челябинска затруднено.

Как сообщают в региональном управлении ГИБДД, 24-летний водитель Toyota Mark II выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В аварии погибли водитель Mark II и ехавшая с ним 26-летняя пассажирка.

28-летний водитель Camry и его 19-летняя пассажирка получили травмы. С места аварии их увезли в больницу.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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