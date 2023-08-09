Останется на пять лет: глава Троицкого района сохранил свой пост

Фото: администрация Троицкого района

Тимур Мухамедьяров останется главой Троицкого района Челябинской области до 2028 года. Такое решение приняли депутаты районного совета.

Как сообщили в администрации Троицкого района, на пост руководителя претендовали три кандидата. Помимо действующего главы это начальник управления ЖКХ Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева. Всех троих одобрила конкурсная комиссия. Но на открытом голосовании поддержку депутатов получил лишь Тимур Мухамедьяров. За его соперников не отдали ни единого голоса.

Ранее в Челябинске выбрали главу Советского района. Должность повторно занял Владислав Макаров.

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