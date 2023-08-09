В Ленинском районе Челябинска ограничили движение на улице Дзержинского

Движение ограничено до 11 августа
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске временно ограничили движение транспорта по улице Дзержинского. Об этом сообщили в городской администрации.
— В связи с проведением работ на инженерных сетях до 11 августа ограничено движение транспорта по правой полосе улицы Дзержинского в районе дома № 15, — уточнили в мэрии.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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