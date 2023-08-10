Вкусно поесть не вышло: в челябинском аэропорту у пассажиров отобрали больше 300 кг меда и восточных лакомств

Пассажиры прилетели из Таджикистана с запасом еды, но продукты конфисковали в аэропорту. Фото: Челябинская таможня

С начала 2023 года таможенники в челябинском аэропорту 283 раза запретили пассажирам ввозить продукты из-за границы.

— Все нарушения зафиксированы на рейсах авиасообщением с Таджикистаном, — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Чаще всего пассажиры пытались провезти в Россию мед и курт (это питательное кисломолочное лакомство) без заводской упаковки и товаросопроводительных документов. За семь месяцев сотрудники таможни конфисковали 255 килограммов меда и 84 килограмма курта.

Домашнюю еду считают опасной с ветеринарно-санитарной точки зрения. Из-за границы разрешается привезти до 5 килограммов продуктов растительного происхождения и столько же продуктов животного происхождения. Но только в том случае, если это готовая продукция в заводской упаковке.

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