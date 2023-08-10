В Челябинскую область в августе привезут первую партию вакцины от гриппа

Медики считают, что в августе уже пора вакцинироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области в этом сезоне собираются вакцинировать против гриппа 2,2 млн человек — около 60% от населения региона. О планах сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, прививки 60% жителей позволят создать коллективный иммунитет.

— В течение 7-10 дней ждем первую поставку вакцины – это 225 490 доз, — уточнила Ирина Гехт.

В первую очередь постараются защитить от инфекции южноуральцев, которые больше всего рискуют заболеть гриппом в тяжелой форме. Это люди старше 60 лет, дети, беременные женщины и те, у кого имеются хронические заболевания. Медики будут не только работать в поликлиниках, но и делать прививки желающим в парках и торговых центрах.

Санитарные врачи советуют жителям Челябинской области вакцинироваться от гриппа уже в августе или сентябре. Тогда как раз к моменту подъема заболеваемости успеет сформироваться иммунитет.

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