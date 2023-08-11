Инструменты и запчасти на 7 млн рублей вместо Челябинска отправили в зону СВО

Трое бизнесменов не дождались заказанных из-за границы инструментов. Фото: ФТС России

До Челябинска не добралась крупная партия строительных инструментов и автомобильных запчастей. Груз стоимостью 7 млн рублей изъяли на границе и решили отправить в зону СВО.

Фура логистической компании везла из Казахстана в Челябинск продукцию для трех предпринимателей — более 16 тыс. единиц автозапчастей, инструментов и оборудования для строительства.

— Товары изъяли на российско-казахстанской границе в 2022 году, — рассказал замначальника Тюменской таможни Серей Боровинский. Это его подчиненные заметили проблемы с грузом: изготовленные в Китае и Словении инструменты и запчасти доставили на территорию Евразийского экономического союза без декларирования и внесения таможенных платежей.

Сотрудники таможни изъяли продукцию и потребовали у владельцев оформить груз с соблюдением всех правил. Но ответа от хозяев инструментов так и не дождались. Тогда через суд все товары перевели в собственность государства.

Оказалось, что конфискованные топливные фильтры, ножовки по металлу, пилы по дереву, шестигранные ключи и прочие товары хорошего качества. На таможне решили передать их российской армии для нужд СВО.

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