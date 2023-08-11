Ищут тех, кто боится ремня и любит черные стекла: в Челябинской области начались массовые проверки ГИБДД

Автоинспекторы остановят машины на выездах из Челябинска, дороге Челябинск-Троицк и трассе М-5 Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области 11 августа начались массовые проверки водителей. Об этом заявили в региональном управлении ГИБДД.

Особенно тщательно будут искать автомобилистов, склонных к нескольким видам нарушений.

На трассе Челябинск-Троицк и на Западном обходе Челябинска автоинспекторы начали профилактическую акцию «Встречная полоса».

— По статистике, большая часть ДТП на встречке происходит в местах, разрешенных для обгона. Но разрешающая разметка — это не гарантия безопасности, — прокомментировали в ГИБДД.

На выездах из Челябинска автоинспекторы проследят, чтобы водители не нарушали правила перевозки детей.

А вечером 11 августа на въездах и выездах из Челябинска начнется сплошная проверка стекол: сотрудники ДПС выяснят, не увлеклись ли хозяева машин чрезмерной тонировкой. За избыточное затемнение полагается штраф в 500 рублей.

Вдобавок на трассе М-5 будут искать водителей и пассажиров, которые пренебрегают ремнями безопасности. Сплошные проверки решили устроить из-за увеличения транспортного потока и роста количества ДТП.

Напомним 9 августа на трассе М-5 водитель иномарки выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. Водитель и его пассажирка погибли, еще два человека пострадали.

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