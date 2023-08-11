То в жар, то в холод: в Челябинской области температура воздуха снизится до +3, а потом подскочит до +30

В выходные обойдется без дождей Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Жителей Челябинской области предупредили о резких колебаниях температуры. Метеорологи прогнозируют сильные похолодания по ночам и жаркую погоду днем.

Уже в ночь на субботу 12 августа температура воздуха снизится до +13, +8 градусов, а в низинах и вовсе опустится до +4.

Еще холоднее будет в ночь на воскресенье: +3 в низинных районах и не больше +11 во всех остальных.

При этом в дневное время в выходные воздух будет разогреваться до +19, +24 градусов, а в понедельник 14 августа и вовсе ожидают жару до +30.

Период сильных дождей, по расчетам специалистов, на Южном Урале закончился. Осадков в конце этой недели и начале следующей не ожидают.

Напомним, в Челябинске накануне пролилась четверть месячной нормы дождя за ночь, а в некоторых городах Челябинской области за сутки набралась почти полная месячная норма осадков.

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