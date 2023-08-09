Месячная норма дождя за день: в Челябинской области свирепствуют ливни

Воду с улиц приходится откачивать и вывозить цистернами. Фото: администрация Челябинска

В ночь с 8 на 9 августа в Челябинском области выпало 19 миллиметров осадков — четверть от месячной нормы.

Как сообщили в мэрии, горожане подали 61 заявку о подтоплении. Большинство жалоб — от жителей частного сектора. К утру аварийные бригады успели отказать 1,3 тыс. кубометров воды.

В 10 частных и семи многоквартирных домах крыши не выдержали ливня и начали протекать.

В администрации города обратились к челябинцам с просьбой не пытаться перейти вброд гигантские лужи и не переезжать их на машине. Лучше поискать обходной маршрут, а о подтоплении сообщить диспетчеру по телефону 727-46-26.

Челябинские ливни — еще не самые мощные. По данным регионально Центра гидрометеорологии, 7 августа в Верхнем Уфалее выпало 94% от месячной нормы осадков. А с 8:00 8 августа до 8:00 9 августа дождем заливало Аргаяш. Там за сутки выпало 96% от месячной нормы осадков.

Днем 9 августа на Южном Урале прогнозируют местами очень сильные дожди и грозы с крупным градом. В Челябинске, по расчётам специалистов, будет только слабый дождь.

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