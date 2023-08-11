«Просыпаются дикие инстинкты»: в Магнитогорске запретили выставку енотов в многоквартирном доме

На "Хижину енота" пожаловалась соседка Фото: Тимур ХАНОВ.

В Магнитогорске запретили работу выставки живых енотов на первом этаже многоквартирного дома.

Заведение под названием «Хижина енота» занимает помещение бывшей двухкомнатной квартиры. В «Хижине» обитают четыре зверька. По словам хозяйки, любой магнитогорец может прийти и поиграть с енотами.

Контактный зоопарк по соседству не понравился одной из жительниц многоэтажки. Женщина пожаловалась в Россельхознадзор, на выставку пришли с проверкой. И тут же обнаружили нарушения.

По закону «Об ответственном обращении с животными», размещать выставку енотов или других зверей в жилом доме нельзя. Под запретом также физический контакт посетителей с животными. Чтобы использовать животных в культурно-зрелищных целях, необходима специальная лицензия. Получить разрешение хозяйка енотов сможет, если оформит статус предпринимателя или откроет фирму. Пока что женщине выдали официальное предостережение об устранении нарушений.

— Хотя енот легко приручается и подходит для разведения в неволе, он остается хищником, — прокомментировали содержание зверьков в домашних условиях в региональном управлении Россельхознадзора. — Еноту нужно обеспечить нормальные условия проживания (это не кошка и не собака, он требует отдельной комнаты для содержания). Его трудно приучить к лотку. Кроме того, когда животное взрослеет и у него наступает период полового созревания, может измениться его характер (енот начинает кусаться), просыпаются и другие дикие инстинкты.

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