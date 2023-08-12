В центре Магнитогорска обнаружили мертвого мужчину, лежавшего в камышах

Причина смерти устанавливается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Магнитогорска рыбаки заметили мертвого мужчину, лежавшего в камышах на реке Урал. Они вызвали на место полицию и спасателей.

— Тело мужчины транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего и причина смерти устанавливаются, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Ранее на озере Чебаркуль утонул 73-летний мужчина. Он рыбачил на лодке вместе со своим приятелем.

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