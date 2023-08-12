В Челябинске двое хулиганов обстреляли сидевшего у подъезда парня

Фото: nashregion74 / t.me

В Ленинском районе Челябинска хулиганы обстреляли парня, который сидел на лавочке возле подъезда. Момент происшествия засняла камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел у дома №14 по улице Гражданской. К молодому человеку подошли двое парней в масках и что-то у него спросили. После ответа они открыли по молодому человеку огонь. Было произведено четыре выстрела, два из которых попали в цель. Судя по кадрам, парень серьезно не пострадал. Хулиганы после обстрела спокойно пошли дальше.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что полицейские уже разбираются в обстоятельствах инцидента.

— Инициировано проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств и участников инцидента, произошедшего вчера вечером во дворе дома по улице Гражданской. С целью установления свидетелей и очевидцев, а также для опроса жильцов дома на место происшествия будут направлены сотрудники полиции, — отметили в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.