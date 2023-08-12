В Челябинске во время строительства набережной обнаружили родник с питьевой водой

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске продолжается строительство набережной на Первом озере. Как рассказала мэр города Наталья Котова, рабочие обнаружили родник с питьевой водой.

— В процессе работ был обнаружен родник с питьевой водой, который решили облагородить, максимально сохранив природный рельеф, — отметила Наталья Котова в своем телеграм-канале.

Новая набережная появится на улице Хохрякова рядом со спортивной школой олимпийского резерва «Алмаз». Благоустройством территории площадью 4,5 тыс. кв. метров занимается компания «Строймеханизация».

В ходе строительства были убраны мусор и поросль, сейчас ведется укладка бетонной брусчатки. Также проходят работы по расчистке дна озера. В настоящий момент вывезено более 50 тонн ила.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

На набережной сделают пляж протяженностью более 200 метров. Береговая зона уже засыпана песком.

На ближайшие две недели у рабочих в планах сделать пешеходные дорожки, специальное покрытие для бега, газоны. Кроме того, будут высажены деревья, установлены светильники и спортивные тренажеры.

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