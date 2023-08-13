Телефонные мошенники обманули учительницу из Челябинска на 4 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Советский райотдел полиции обратилась 50-летняя женщина, которая работает преподавателем. Она подала заявление о хищении у нее 4 млн рублей — но это были не ее деньги, а кредиты, которые она оформила на себя, поддавшись на уловки телефонных мошенников.

Неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов, по телефону предупредил женщину о том, что с ее счета пытались снять средства, а также что на ее имя уже одобрены и ожидают получения кредиты на 6 млн рублей, которые необходимо аннулировать, оформив другие кредиты. Женщине вызвали такси до ближайшего банка, где она оформила кредит на 1,6 млн рублей — якобы на покупку машины. Затем она перевела эти деньги на указанную ей карту.

В «разработке» у мошенников педагог была две недели. За это время она оформила еще два кредита на сумму более 1 млн рублей каждый — эти деньги она также перевела мошенникам. Только лишь когда женщине перестали одобрять кредиты в банках, звонки прекратились — и она успокоилась, подумав, что «заявки», о которых ей говорили по телефону, аннулированы.

Но начались новые звонки — уже из банков, с уведомлениями о необходимости погасить кредиты. Лишь после этого женщина поняла, что все это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

— Лучшей тактикой при возникновении подобных ситуаций будет прервать разговор и перезвонить в банк по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне вашей карты. Прежде, чем оформлять кредиты по указанию незнакомцев, отнеситесь к ситуации очень серьезно. Помните о том, что при оформлении кредитного договора вам в любом случае придется исполнять обязательства по его погашению. Если вы сомневаетесь и даже если уже начали переводить денежные средства, остановитесь, успокойтесь и позвоните в банк, либо в полицию по телефонам 02/102, — предупреждают в ГУ МВД по Челябинской области.

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