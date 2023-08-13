В челябинском парке имени Тищенко будут рубить деревья

Фото: vk.com/park_tishchenko

Работы по сносу аварийных, угнетенных и погибших деревьев запланированы на сегодня, 13 августа в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко. Для этого получены все необходимые разрешения — вырубка производится на основании актов обследования, выданных управлением экологии и природопользования администрации Челябинска.

— В рамках проекта предусмотрена компенсационная высадка лиственных и хвойных пород. Также в рамках очередного этапа благоустройства и озеленения парка проводится санитарная и формовочная обрезка берез. Это повысит безопасность гостей парка и улучшит общий вид, — сообщили в городском управлении культуры.

Парк имени Тищенко в Металлургическом районе ранее прошел масштабную программу благоустройства. В излюбленном месте отдыха жителей ЧМЗ уже обновили тропиночную сеть, отремонтировали фонтан, обустроили скейт-парк, установили новые детские игровые комплексы, освещение, скамейки, перголы и прочие малые формы. Также были отремонтированы входные группы, фасады дома-аквариума и спортшколы «Буревестник»

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