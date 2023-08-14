В Челябинске будет создан реестр платных автостоянок

Для демонтажа парковки на Дмитрия Неаполитанова пришлось вызывать полицию. Фото: администрация г. Челябинска

На прошлой неделе челябинская администрация ликвидировала незаконную автостоянку на улице Дмитрия Неаполитанова. Парковка мешала оттоку воды с дороги, что мешало местным жителям. При этом сотрудники МКУ «Городская среда» столкнулись с агрессивным противодействием владельцев стоянки — из-за этого вопрос пришлось решать с вызовом полиции. Конструкции в итоге были демонтированы.

На аппаратном совещании в понедельник, 14 августа, акцент на этой проблеме сделала глава города Наталья Котова. Она поручила главам районов создать реестр платных автопарковок.

— Нужно направить информацию в правоохранительные органы для установления личностей тех, кто препятствовал сносу стоянки. Большое количество людей испытывало неудобства из-за того, что стояла вода, — сказала мэр Челябинска. — Надо сработать на опережение, чтобы правоохранительные органы были в курсе и работали вместе с администрацией в случае возникновения подобных ситуаций.

Вице-мэр Надежда Рыльская отметила, что работа по демонтажу незаконных платных стоянок идет в плановом порядке, но когда они тем или иным создают неудобства местным жителям, администрация реагирует оперативно.

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