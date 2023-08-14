Два челябинских перевозчика анонсировали подорожание проезда в маршрутках

Объявления о грядущем подорожании появились в автобусах. Фото: Челябинский транспорт / vk.com

На этой и следующей неделе ожидается повышение цен на билеты на ряде городских маршрутов. Первым подорожает маршрут №17, который курсирует между Парковым и АМЗ. Уже с завтрашнего дня, 15 августа, проезд там будет стоить не 28, а 33 рубля. Объявления об этом уже расклеены в автобусах.

С 21 августа аналогичное подорожание произойдет в автобусах маршрута №19, который следует с ЧМЗ на Сельмаш через бывшую свалку и улицу Героев Танкограда. Там стоимость билета также поднимется до 33 рублей, о чем пассажиров также уведомили через объявления в салонах автобусов.

Перевозчики на обоих маршрутах работают по нерегулируемым тарифам — это значит, что они сами могут устанавливать стоимость проезда, уведомляя об этом областной Минтранс. Подорожает ли проезд на других маршрутах с нерегулируемым тарифом, пока неизвестно.

КП-Челябинск направил запрос в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Отметим, что в муниципальном общественном транспорте проезд подорожал с 15 июля. Введена дифференцированная тарифная сетка, которая зависит от вида оплаты. Сколько теперь стоят билеты — читайте в материале КП-Челябинск.

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