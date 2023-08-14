Рука ужасно распухла: в Челябинской области пенсионер попал к врачам после укуса гадюки

Пенсионер второй день остается под наблюдением медиков. Фото: ФГБУЗ МСЧ №72 ФМБА России

В Трехгорном пенсионер пострадал от укуса гадюки.

76-летний мужчина в воскресенье 13 августа мирно полол сорняки на даче. Он не подозревал, что в гуще травы прячется гадюка.

Змея, тоже не ожидавшая встречи с человеком, испугалась и укусила пенсионера. Укус пришелся на мизинец левой руки. Мужчина сперва посчитал ранку незначительной. Но через час кисть «отмеченной» гадюкой руки распухла до неестественных размеров. Стало понятно, что без помощи врача не обойтись.

— Медики своевременно и в полном объеме оказали пострадавшему помощь, — рассказали в работающей в Трехгорном Медсанчасти №72. — Сегодня мужчина находится в стационаре под наблюдением врачей. Отечность постепенно спадает.

Специалисты отмечают, что укус змеи может вызвать намного более серьезные последствия, чем опухшая конечность. У пострадавшего может начаться некроз или воспаление лимфатических сосудов. А еще яд способен спровоцировать тахикардию и снижение артериального давления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.