Особые приметы: покрыт зеленкой. В Магнитогорске пропал вышедший из больницы 13-летний подросток

Фото: ЧООО ПСО "АЛЬФА-СПАС" г.Магнитогорск / Vk.com

В Магнитогорске пропал 13-летний Артем Меньшенин. В последний раз его видели утром 14 августа, когда он выходил из детской городской больницы № 3 по улице Суворова, 100. Сейчас поисками мальчика занимаются волонтеры поискового отряда и полицейские.

— В день исчезновения был одет в темную одежду и тряпичные кроссовки такого же цвета. Особые приметы: пропавший покрыт зеленкой, — говорится в ориентировке на ребенка.

Информацию о пропавшем можно передать в полицию по номеру «02» либо на горячую линию поискового отряда: 8-963-094-50-85, 8-904-803-33-24.

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