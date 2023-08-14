В Челябинске пустуют 68% квартир в новостройках

Челябинцы не спешат покупать жилье в новостройках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доля нераспроданного жилья в новостройках Челябинска составила 68%. Столица Южного Урала по этому показателю среди мегаполисов заняла четвертое место. Городу понадобится не меньше трех лет, чтобы распродать жилье, которое было построено за предыдущие годы.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на экспертов аналитической платформы bnMAP.pro, первое место по доле непроданных квартир занял Омск с показателем 77%, на втором – Краснодар (75%), а тройку лидеров замкнула Самара (71%).

Всего в Челябинске не куплено 306,9 тыс. кв. м нового жилья. Если застройщики в лучшие годы продавали по 30 тысяч «квадратов» в месяц, то при таких темпах им понадобится 3,3 года.

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