В центре Челябинска ограничат движение транспорта рядом с ЗАГСом

На Цвиллинга будут проходить работы по инженерно-геологическим испытаниям. Фото: Фото: google.com/maps

В Челябинске на четыре дня ограничат движение по улице Цвиллинга. Это необходимо в связи с работами по инженерно-геологическим испытаниям.

Ограничение будет вводиться в два этапа. 16 и 17 августа в районе дома № 40 в сторону горсада имени Пушкина, рядом с парикмахерской «Руслан и Людмила». 18 и 21 августа — возле дома № 37, рядом с ЗАГСом, в сторону площади Революции.

— Просим водителей учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свои маршруты, — сообщили пресс-службе в администрации Челябинска.

Инфографика: администрация Челябинска

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