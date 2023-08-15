Нарисован по итальянской технологии: на стене многоэтажки в Южноуральске появился гигантский портрет маршала Жукова

За основу для мурала художник взял картину Константина Васильева. Фото: Граффити в Челябинске и Дизайн Мастерская/vk.com

Известный челябинский художник Тимур Абдуллаев рисует на стене многоэтажного дома в Южноуральске портрет советского полководца, маршала Георгия Жукова. Работа близка к завершению: Жуков уже узнаваем на огромном мурале.

Как сообщает Hornews.com, Тимур Абдуллаев изображает маршала с использованием новой технологии, которой обучился в Италии. За основу для граффити он взял полотно Константина Васильева «Маршал Жуков». На картине за спиной у полководца в пламени сгорают поверженные нацистские знамена.

Ранее Тимур Абдуллаев украсил стену другой южноуральской многоэтажки изображением старца с филином. А в Челябинске художник нарисовал Юрия Гагарина на трансформаторной будке.

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