«Кристально чистое»: в Челябинской области выставили на продажу озеро для отдыха и рыбалки

В озере можно ловить кара и щуку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области на продажу выставили озеро Жулино. Как сообщает «ФедаралПресс», оно находится в окрестностях Каслей, примерно в сотне километров от Челябинска.

Владелец уточняет, что предлагает приобрести не непосредственно водоем, а устроенный на нем бизнес и право аренды озера до 2045 года

В водоеме, раскинувшемся на 40 гектаров, водятся щука, карп, линь и пелядь.

— Наикрасивейшее озеро, кристально чистое, — хвалит свой «товар» продавец. — Объект идеально подходит для базы отдыха, платной рыбалки, разведения культурной рыбы.

Ранее за 84 млн рублей продали здание постпредства Челябинской области в Москве.

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