«Рай для Шрека»: в Челябинском городском бору появилось болото, в минэкологии проверят воду из него

Вода не пахнет канализацией, но челябинцы боятся, что избыток влаги навредит реликтовым деревьям. Фото: Эко-Standart

В региональном министерстве экологии прокомментировали сообщения о болоте, которое обнаружили в Челябинском городском бору. Как сообщает сайт Pchela.news, эксперты съездили в бор и нашли там ручей неизвестного происхождения, текущий к Шершневскому водохранилищу через лагерь «Дружба». Никакого неприятного запаха от ручья не исходило.

Сотрудники «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» предполагают, что ручей наполнился дождевой водой. Чтобы взять пробы воды и проверить эту версию, в минэкологии отправили заявку в уральский Центр лабораторного анализа и технических измерений. За ситуацией в городском бору обещают вести постоянное наблюдение.

Ранее активисты движения «Эко-Standart» заявили об образовавшемся из-за ручья болоте.

— Потоп идет от санатория «Волна» до городского пляжа, до впадения в реку Чикинка, это расстояние до 1,5 километра, — рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов. — Если встать в болото, можно и по пояс провалиться! Докуда мы смогли дотянуться — более метра глубина. Поток идет настолько, что переливается через дорогу.

Сергей Ефимов убежден, что канализационных стоков в бору нет. Вода относительно чистая и имеет характерный болотный запах.

— Река Чикинка всегда тихая, спокойная, — добавил руководитель «Эко-Standart». — Сейчас там напор такой, что не хватает искусственного русла. Если не предпринять меры с остановкой и откачкой воды, погибнут деревья. Все, что есть, превратиться в болото, будут комары мошки — рай для Шрека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.