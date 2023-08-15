В челябинском аэропорту снимают с расписания рейсы в Анталью

В расписании аэропорта отменили рейсы в Анталью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В аэропорту имени Курчатова во вторник, 15 августа, отменили авиарейсы по направлению Челябинск – Анталья. Не будет как вылетов самолетов, так и их посадки. Информация об этом опубликована в онлайн-расписании воздушной гавани.

— Мы не знаем [причину]. У нас нет информации, — прокомментировали в справочной аэропорта.

Фото: онлайн-расписание аэропорта Челябинска

Как рассказал источник КП-Челябинск, на отмененные рейсы никто билетов не покупал. Однако из расписания их не убирают, а просто отменяют.

По данным сервиса FlightRadar, отмененные рейсы должна была осуществлять турецкая авиакомпания Corendon Airlines. Перелеты по направлению Челябинск – Анталья она выполняла с конца мая.

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