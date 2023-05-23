Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила рейсы из Челябинска в Анталью

Рейсы начнут выполняться по вторникам и пятницам. Фото: челябинский аэропорт

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила прямые рейсы из Челябинска в Анталью. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

— Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737 MAX, которые челябинский аэропорт принимает впервые. Сотрудники авиапредприятия поприветствовали первый прибывший борт водяной аркой, — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Первый рейс авиакомпании из Челябинска вылетел 23 мая в 16:40. Согласно сервису FlightRadar, самолет прибудет в Анталью в 20:00.

Ранее авиакомпании Azur Air и Red Wings подали заявки на открытие прямых рейсов из Челябинска в Африку. Полеты планируется осуществлять в Танзанию и на Балеарские острова.

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