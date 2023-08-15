Уютные беседки и много зелени: в Металлургическом районе Челябинска открыли новый сквер

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске завершили благоустройство сквера на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова. На площади почти в 5 тысяч квадратных метров сделали зоны для тихого и активного отдыха, детскую и спортивную площадки, а также установили перголы, качели и удобные скамейки.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», власти города позаботились и о безопасности в сквере. В ходе работ были установлены антивандальные урны и видеокамеры.

— Для безопасности сквера сделано видеонаблюдение и освещение. Всего установлено 11 видеокамер, — уточнили в городской администрации.

На территории сквера сохранили все имеющиеся деревья и провели дополнительное озеленение. Здесь высадили сосны, яблони, черемухи, рябины, липы, ивы. Среди кустарников: дерен, кизильник, пузыреплодник, чубушник, барбарис и можжевельник. Также был засеян газон.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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