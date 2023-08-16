Челябинск утром 16 августа заволокло серой дымкой

На Челябинск опустилась плотная завеса с неприятным запахом Фото: Василий МАЛЫШЕВ

Челябинские улицы утром 16 августа заволокло дымной пеленой. В центре города заметно ухудшилась видимость, жители северо-запада жалуются на неприятный запах.

По данным Единой системы мониторинга, превышений по загрязняющим веществам в Челябинске нет. Однако концентрация вредных примесей в воздухе увеличивается. Станции на улицах Чичерина, Чайковского, Горького, Российской, Механической фиксируют рост содержания в воздухе микрочастиц. А лаборатория возле Первого озера зарегистрировала рост содержания формальдегида, 15 августа была превышена предельная среднесуточная концентрация этого вещества.

Режим неблагоприятных метеоусловий в Челябинске объявили еще вечером 14 августа. По расчетам метеорологов, погода будет способствовать скоплению смога минимум до 19:00 16 августа.

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