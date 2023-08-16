Бесплатно привьют людей с ожирением и детей: в Челябинскую область привезут вакцину против гриппа

Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлиники Челябинской области в ближайшее время доставят первую в этом сезоне партию вакцины против гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вакцинировать южноуральцев начнут в августе, чтобы успеть до осеннего подъема заболеваемости. Прививки планируют делать как детям, так и взрослым. В распоряжении медиков будут трехвалентная вакцина «Совигрипп» и четырехвалентная «Ультрикс Квадри».

Бесплатно прививки сделают детям, врачам, учителям, сотрудникам транспортной сферы и коммунальных организаций, студентам, беременным и мужчинам, которых призывают на военную службу. Кроме того, деньги за вакцинацию не придется отдавать южноуральцам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, в том числе метаболические нарушения, ожирение, сердечно-сосудистые и легочные заболевания.

— Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет личных средств, а также средств работодателя, — объяснила замруководителя областного управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина. — Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакцину приобрести в аптечных организациях по рецепту врача.

Специалисты отмечают, что во время пандемии коронавируса гриппом заражались реже, но в прошлом сезоне заболеваемость им снова выросла до «доковидного» уровня. Поэтому и будущей осенью риск заразиться, скорее всего, будет высоким.

Напомним, в Челябинской области от гриппа собираются привить 60% жителей.

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