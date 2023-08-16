В Челябинской области туристов спасли от стада диких кабанов

Молодые люди побоялись ночевать в лесу, по которому бегают кабаны Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Челябинской области спасатели выручили молодых людей, заблудившихся в лесу и столкнувшихся с дикими кабанами.

Трое 19-летних жителей Миасса решили пешком добраться до озера Большое Миассово. Они спланировали маршрут, взяли палатку и отправились в путь, но не рассчитали свои силы.

Идти по горам оказалось сложнее, чем надеялись путешественники. Туристы продвигались медленно, день клонился к вечеру. Молодые люди собрались было переночевать в чаще леса, но тут появились дикие кабаны.

Животные бежали мимо и не стремились пообщаться с людьми. Но миасцы, насчитав десяток крупных зверей, перепугались. Провести ночь на природе им резко расхотелось.

Туристы по телефону попросили помощи у экстренных служб. Спасатели быстро поняли, что горожане забрели на территорию Ильменского заповедника, куда входить без разрешения запрещено.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, незадачливых туристов вывели из леса и проводили до города, а на будущее миасцам объяснили, как добраться до озера, не заходя на заповедные земли и не тревожа обитающих там зверей.

Кабаны — не единственные дикие животные, с которыми рискуют столкнуться путешественники. Недавно в Ильменском заповеднике предупреждали о медведях. Косолапые, по всей видимости, эвакуировались в миасские леса из соседних регионов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.