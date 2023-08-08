«Они пришлые, поэтому ведут себя аккуратно»: в окрестностях Миасса появились медведи из соседних регионов

Медведей видели рядом с озерами, гле летом любят отдыхать южноуральцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе Ильменского заповедника в Челябинской области заметили медведей. Косолапых стали также чаще встречать на соседних территориях. Одного медведя видели купающимся в озере Еланчик, а другого — ищущим объедки в мусорном баке рядом со станцией «Кисегач». В лесах животные оставляют следы, помет, разворошенные муравейники. Специалисты предполагают, что сейчас в окрестностях Миасса, озер Аргаяш, Кисегач и Еланчик гуляют минимум три медведя и медведица с парой детенышей. О ситуации рассказали в пресс-службе Музея Ильменского заповедника.

На территории заповедника прежде медведи появлялись, но лишь изредка. Зверей, замеченных в нынешнем сезоне, считают неместными. В соседних Свердловской и Курганской областях, а также Башкортостане бушевали сильные лесные пожары, огонь уничтожил родные «дома» медведей, вот животным и пришлось перебираться в Челябинскую область в поисках пропитания.

Одного из медведей, крупного взрослого зверя выше метра в холке, успел заметить госинспектор заповедника.

— Территория медведям не принадлежит, они все пришлые, поэтому ведут себя здесь аккуратно, — рассказал он. — Сейчас медведи готовятся к зиме, отъедаются на данной территории, куда они пойдут дальше – никто не знает.

Ильменский заповедник — закрытая для посещения территория, а отдыхающих на озерах и грибников сотрудники лесоохраны просят не ходить в чащу, чтобы случайно не столкнуться с дикими зверями.

Ранее ветеринар Карен Даллакян рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM), что появление диких животных в необычных местах сейчас нормально. Обычно медведи и сами боятся человека, но в некоторых случаях все-таки способны напасть.

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