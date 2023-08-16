В Челябинске эвакуировали ТРК «Горки»

Челябинцам пришлось прервать покупки и выйти на улицу. Фото: ТРК «Горки» / vk.com

В Челябинске днем 16 августа эвакуировали сотрудников и посетителей из ТРК «Горки». Об этом сообщают очевидцы. По словам эвакуированных челябинцев, в комплекс поступило сообщение о минировании.

В региональном ГУ МЧС заявили, что не обладают информацией о происшествии. В УМВД Челябинска эвакуацию пока не комментируют.

Напомним, в прошлом году «Горки» атаковали ложными сообщениями о минировании. ТРК эвакуировали три дня подряд.

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