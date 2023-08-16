У мальчика сломана нога: в Миассе разыскали велосипедиста, который сбил ребенка на тротуаре

Мужчина на электровелосипеде сбил мальчика и умчался прочь. Фото: ОМВД Миасса

В Миассе разыскали мужчину, который ехал по пешеходной дорожке на электровелосипеде и сбил 9-летнего мальчика. Ребенок после происшествия попал в больницу — у него сломана правая голень.

Школьник пострадал 27 июля в миасском поселке Динамо. Велосипедист бросил сбитого мальчика и скрылся с места происшествия. Примет сбежавшего мужчины осталось немного: кепка, черная майка, рюкзак с удочками за спиной. Помощи в поисках просили у всех жителей Миасса.

Найти и задержать мужчину удалось спустя почти три недели, 15 августа. Как сообщили в ОМВД Миасса, это 52-летний горожанин. В отношении нарушителя возбудили административное дело.

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