До +33: метеорологи объяснили, когда в Челябинской области закончится аномальная жара

Челябинцам еще несколько дней предстоит изнывать от жары Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинской области в пятницу 18 августа прогнозируют усиление жары до +33 градусов. В четверг 17 августа и субботу 19 августа зной будет лишь немного слабее: от +27 до +32. По данным российского Гидрометцентра, такая температура на 6-8 градусов выше климатической нормы.

— Теплый воздух подбрасывают южные циклоны на Урал, — объяснили в ведомстве причину зноя. — До конца рабочей недели такая же жаркая погода продержится.

Лишь с воскресенья 20 августа может стать прохладней. По предварительному прогнозу, в этот день столбик термометра опустится до отметки в +22 градуса. Возможны кратковременные дожди. На начало следующей недели прогнозируют от +20 до +23.

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