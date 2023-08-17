Торопилась спастись от грозы: в Челябинской области с горы эвакуировали сломавшую ногу туристку

Женщину эвакуировали на квадроцикле. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В природном парке «Иремель» в Челябинской области с горы эвакуировали туристку, которая получила серьезную травму.

56-летняя женщина приехала на Южный Урал из Нижнего Новгорода с двумя подругами. Туристки путешествуют по заповедным местам России. Маршрут по горе Большой Иремель они выбрали, почитав отзывы в интернете: другие туристы писали, что прогулка не будет слишком трудной. Реальность разошлась с картиной, нарисованной отзывами.

Вечером 16 августа путешественницы насладились прекрасными пейзажами и уже возвращались из похода. Но разыгралась гроза. Торопясь спастись от непогоды, одна из подруг оступилась на мокрой каменной тропе и упала. Встать на ноги она уже не смогла — мешала невыносимая боль. Позже выяснилось, что у женщины перелом голени со смещением.

Промокшие и взволнованные туристки по телефону вызвали помощь.

— На известие о ЧП мгновенно отреагировали егеря парка, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Захватив спальники, они нашли женщин, укрыли от непогоды и до прибытия спасателей поддерживали пострадавших, у которых не оказалось с собой ничего, что помогло бы переждать грозу.

Прибывшие позже спасатели оказали туристке со сломанной ногой первую помощь, а потом на квадроцикле довезли женщину до поселка. К пяти часам утра пострадавшую передали на попечение врачей.

Ранее трех заблудившихся туристов в окрестностях Миасса испугало стадо диких кабанов.

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