Челябинский историк рассказал о едином учебнике, по которому с осени начнут учиться старшеклассники

Старшеклассники получат единый учебник истории Фото: Иван ВИСЛОВ

Челябинским школьникам в новом учебном году предстоит взять в руки новый учебник истории. Пособие будет единым для всех российских старшеклассников. Авторами учебника стали бывший министр культуры Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Немалая часть книги посвящена сегодняшним событиям. Например, 29 страниц отвели специальной военной операции. Новый учебник уже изучил доцент кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ, руководитель ассоциации учителей истории и обществознания Челябинской области Вячеслав Кузнецов.

— В любом случае, история и с точки зрения науки, и с точки зрения образования должна быть основана на фактах, отраженных в исторических документах и других источниках, — рассказал Вячеслав Кузнецов в интервью «ФедералПресс».

В качестве исторических источников, по его словам, в учебнике использованы газетные статьи, речи, дневники, данные соцопросов, плакаты и даже карикатуры.

Историк отметил, что в девяностых годах учебная литература стала разнообразной, как в плане содержания, так и в плане методик преподавания. Но с 2008 года ситуация начала меняться. Для учителей выпустили руководства по новейшей истории и обществознанию. А теперь министерство просвещения обязует все школы привести учебные планы в соответствие с единой программой.

— В целом, издание нового единого (и единственного) учебника по новейшей истории России обоснованно и востребовано, — заявил Вячеслав Кузнецов.

Доцент ЧелГУ заметил, что в новом учебном пособии говорится о переменах в повседневной жизни, связи культуры с идеологией, национальной политике. Текст учебника о современной России, по словам Вячеслава Кузнецова, очень фактографичен. Например, в параграфе № 37 «Россия сегодня. Специальная военная операция» 29 страниц, на которых можно встретить иллюстрации, карты, портреты участников СВО и рубрику «Любопытные детали».

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