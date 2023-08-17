В Челябинске на два дня ограничат проезд по проспекту Победы из-за ремонта

На проспекте Победы будут ремонтировать теплотрассу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске ограничат движение по участку проспекта Победы. Проезд по одной из самых оживленных улиц будет затруднен из-за ремонта теплотрассы.

Ограничения вводят с 21:00 пятницы 18 августа до 6:00 понедельника 21 августа возле дома №290 (рядом находится перекресток с улицей Красного Урала). Водителям будет недоступна часть дороги при движении в сторону улицы Молодогвардейцев.

— Работы ведет АО «УСТЭК-Челябинск», — уточнили в мэрии. — Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, в Челябинске также ограничили движение по улице Кирова.

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