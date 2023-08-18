От Калининграда до Владивостока: челябинский «РыжийФест» охватит два десятка регионов России

Фото: vk.com/southuralbook

В конце сентября в Челябинске пройдет ежегодная Южно-Уральская книжная ярмарка. На нее приедут издательства, книготорговые организации и авторы из 19 городов и регионов страны. Впервые примут участие Алтайский край, Мордовия, Дальний Восток, Калининград, Иваново, Мурманск, Рыбинск, Волгоград и Архангельск.

На выставке будут представлены книги от 80 российских издательств и книготорговых организаций, 13 из которых — детские. Гостей ждет знакомство как с флагманами книжного рынка, так и с региональными издательствами, в том числе выпускающими книги на языках коренных народов.

Одновременно с книжной ярмаркой, 22-24 сентября, состоится литературный форум #РыжийФест, в рамках которого челябинцы смогут пообщаться с популярными авторами со всей России, в числе которых — уральский писатель Алексей Иванов, автор книг «Сердце пармы», «Географ глобус пропил», «Тобол», «Пищеблок», по которым были сняты фильмы и сериалы.

— На протяжении последних пяти лет книжная ярмарка в Челябинске была крупнейшим литературным событием на Южном Урале – по количеству участников и гостей, составу и разнообразию программы, медиаподдержке, числу партнеров, в т. ч. издательств из регионов России, – отмечает директор Публичной библиотеки Наталья Диская. – В этом году мы хотим организовать диалог между писателями и издателями, в котором особое внимание будет уделено самобытной, локальной истории.

Мероприятие, как и в прошлые годы, пройдет в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35).

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