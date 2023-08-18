В ТРК Озерска двухлетнему ребенку зажало палец в эскалаторе

Инцидент произошел в торгово-развлекательном комплексе «Фестиваль». Фото: Яндекс.Карты

В Озерске Челябинской области у двухлетнего ребенка застрял палец в эскалаторе. Как сообщает издание Pchela.news, все произошло 17 августа в торгово-развлекательном комплексе «Фестиваль».

Очевидцы вызвали на место спасателей. Но освободить палец ребенку удалось до приезда экстренных служб.

В начале июня семилетняя девочка лишилась фаланги пальца, играя на детской площадке в Миассе. Во время спуска с горки она зацепилась мизинцем за дырку в металлическом листе.

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