В Миассе завели уголовное дело после того, как 7-летняя девочка лишилась фаланги пальца на детской площадке

Фото: Архив "КП"

В Миассе Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как 7-летняя девочка лишилась фаланги мизинца, скатываясь с горки на детской площадке. Прокурорская проверка показала, что площадка, где размещен травмоопасный инвентарь – фактически бесхозная. Она не включена в реестр муниципального имущества и за ней не следит управляющая компания.

– На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации Миасского городского округа, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также выяснилось, что на детской площадке находится и вторая опасная для детей горка, а также другие игровые и спортивные сооружения. Информацию о нарушениях передали главе Миасса.

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