Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жестокого избиения мужчины в Челябинске

По факту нападения и жесткого избиения жителя Челябинска возбудят уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как неизвестный в маске напал на жителя Челябинска со спины, нанес ему несколько ударов, а после переехал лежащего мужчину на автомобиле, будет возбуждено уголовное дело.

— Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования, — сообщили в Следственном комитете России.

В настоящий момент пострадавший мужчина госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами.

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