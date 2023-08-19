В центре Челябинска в результате ДТП перевернулась машина

После ДТП автомобиль перевернулся. Фото: скриншот камеры Интерсвязь

В субботу, 19 августа, в Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса столкнулись два автомобиля.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что 35-летний водитель «Лады», двигаясь по проспекту Ленина, совершил столкновение с автомобилем «Форд», под управлением 47-летнего мужчины. От удара «Форд» опрокинулся на крышу.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.