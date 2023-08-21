Челябинскую телебашню раскрасят в цвета триколора

Праздничную подсветку активируют на три часа. Фото: Челябинский ОРТПЦ

На челябинской телебашне 22 августа включат декоративную подсветку в честь Дня государственного флага. Этот праздник отмечают в России с 1994 года.

— Государственный триколор – объединяющий символ, который вызывает гордость и сплачивает всех граждан нашей многонациональной страны, — заявил директор челябинского ОРТПЦ Сергей Скрылов. Он добавил, что передающий центр уже не впервые участвует в праздновании Дня флага.

Трехцветную подсветку на башне можно будет увидеть с 21:00 до 24:00.

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