Аномальная погода ударила по урожаю: в Челябинской области началась уборочная кампания

Аномальная жара помешала расти ранним посевам и озимым Фото: Виталий ТИМКИВ

В Челябинской области стартовала уборочная кампания. Аграрии взялись за уборку яровых зерновых. В этом сезоне урожай нужно будет собрать с 1,96 млн гектаров полей.

— Обмолотили первые 150 тыс. гектаров зерновых, собрали 215 тыс. тонн зерна, — рассказал первый замминистра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

Как уточнили в минсельхозе, в этом году аграриям сильно досадила погода. С мая в Челябинской области случилось три периода аномально высоких температур. Жара и засуха снизили урожайность озимых и зерновых первых сроков сева.

Сельхозпроизводители теперь надеются на зерновые вторых и третьих сроков сева. Эти культуры успели полить дожди, поэтому их урожайность должна быть выше.

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