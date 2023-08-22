Работодателей Челябинской области попросили рассказать, какие сотрудники нужны

Сдать данные нужно до 15 сентября Фото: Василий Вахрин

В Челябинской области среди работодателей проводят опрос о том, какие специалисты им необходимы. Полученные данные надеются использовать для прогноза потребностей экономики. Статистика поможет выяснить, каких профессионалов нужно обучать и готовить к работе.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, опрос проводит министерство труда и соцзащиты по поручению президента России Владимира Путина.

Заполнить анкету должны организации с любым количеством сотрудников, формой собственности и отраслевой принадлежностью. Пройти опрос можно по ссылке не позднее 15 сентября. На случай затруднений есть инструкция по заполнению опроса.

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