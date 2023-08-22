61% челябинцев заявили о желании сменить работу по возвращении из отпуска

С «пост-отпускным синдромом» в той или иной мере сталкивается почти каждый. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прилив сил и мотивация на новые карьерные достижения — не всегда эти эмоции испытывают те, кто возвращается на работу после летнего отдыха. А некоторым даже приходится бороться с депрессией и желанием уволиться. Эксперты выяснили причины «пост-отпускного синдрома».

— Из-за невозможности проводить больше времени с семьей страдают 44% опрошенных, а 32% пугают большие объемы рабочих задач, которые необходимо выполнить в короткий срок, – рассказали «ФедералПресс» эксперты «Зарплата.ру».

Среди опрошенных 61% жителей Челябинской области задумались о смене работы. А примерно четверть респондентов негативно воспринимают встречи с коллегами после перерыва в работе.

Решение проблемы депрессивного состояния в первые дни после отпуска большинство видит в постепенном погружении в выполнение рабочих обязанностей и задач.

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