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НовостиОбщество23 августа 2023 6:15

В Челябинской области на пять часов перекроют трассу М-5

Движение по трассе М-5 в Ашинском районе остановят из-за взрывов
Елена КОЛЧИНА
Движение откроют в 14:00

Движение откроют в 14:00

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ашинском районе 24 августа остановят движение по трассе М-5. С 9:00 до 14:00 будет закрыт участок с 1565 по 1576 километр дороги.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», трассу перекроют ради очередного этапа буровзрывных работ. Породу разбивают взрывами каждый четверг на участке, где идет реконструкция трассы. Останавливать автомобильное движение намерены еженедельно до 1 октября.

На легковой машине закрытый участок можно будет объехать через Ашу, Миньяр и Сим. Для грузовиков и автобусов объездной маршрут не предусмотрен.

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