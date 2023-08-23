В Челябинской области на пять часов перекроют трассу М-5

Движение откроют в 14:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ашинском районе 24 августа остановят движение по трассе М-5. С 9:00 до 14:00 будет закрыт участок с 1565 по 1576 километр дороги.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», трассу перекроют ради очередного этапа буровзрывных работ. Породу разбивают взрывами каждый четверг на участке, где идет реконструкция трассы. Останавливать автомобильное движение намерены еженедельно до 1 октября.

На легковой машине закрытый участок можно будет объехать через Ашу, Миньяр и Сим. Для грузовиков и автобусов объездной маршрут не предусмотрен.

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